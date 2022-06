Racing-Sport 22.06.2022



Alpine A110 in Tradition

Inspiriert vom Rallyeauftritt des A 110 im Jahr 1975 auf Korsika hat Alpine das Sondermodell 'Tour de Corse 75' aufgelegt.

Auffälligstes Merkmal des Editionsmodells des moderenen A110 ist die gelbe Karosserie mit der schwarzen Fronthaube und dem schwarzen Dach, die sich am historischen Vorbild orientiert. Als Antrieb des mit einem Rallye-Fahrwerk ausgestatteten Tour de Corse 75 dient der 300-PS-Motor aus dem GT und dem S.



Eine schwarz-weiße „Tour de Corse 75“-Grafik, eine weiße Umrandung der Fronthaube und die Nummer 7 am Heck als Referenz an das damalige Rallyefahrzeug sind weitere Besonderheiten. Auch die Rennsitze von Sabelt sind mit dem Hinweis „Tour de Corse 75“ bestickt und lassen sich mit Wettkampfgurten ausstatten. In Glanz-Weiß lackierte 18-Zoll-Räder und die orangefarbenen Brembo-Bremssättel vervollständigen den Auftritt. Zusätzlich weisen nummerierte Plaketten auf die exklusive Sonderedition hin.









ampnet/red

