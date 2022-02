Aktuell 02.02.2022

Alpine GT X-Over

Alpine wird sein erstes vollelektrisches Modell GT X-Over ab 2025 im Werk Dieppe produzieren. Drei Stromer sind dort in Planung.

Dies kündigten Renault-Konzernchef Luca de Meo und Alpine-CEO Laurent Rossi anlässlich eines Besuchs des französischen Wirtschafts- und Finanzministers Bruno Le Maire am Traditionsstandort der Sportwagenmarke an. Die Produktionsstätte soll außerdem in „Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé“ umbenannt wird. Jean Rédélé war der Gründer von Alpine im Jahr 1955.



Bis 2026 wird Alpine drei neue, vollelektrische Modelle einführen – einen Sportwagen als Nachfolger des heutigen A110, ein neues Kompaktmodell und den jetzt GT X-Over. Er wird auf der speziell für Elektrofahrzeuge konzipierten CMF-EV-Plattform der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi basieren.

ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Sportwagen #Alpine #Elektroautos







Auch interessant!

Alpine nochmal stärker

Alpine stellt das Modellprogramm des A110 neu auf und steigert zudem die Motorleistung. Der Mittelmotorsp...



Alpine A110 im Test

Die Geschichte beginnt mit 'es war einmal' und was so märchenhaft klingt, ist doch höchst real: Die Alpin...



Alpine in Wien

Das originale Auto von Renault war und ist Kult. Die neue Auflage des alten Namens wird damit genau beäug...