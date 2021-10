Tuning 23.10.2021



Autotuning für Anfänger: Antworten auf die wichtigsten Fragen

Sportlicher, schneller und vor allem schicker soll das Auto sein? Autotuning ist ein spannendes, aber auch herausforderndes Hobby.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen, die immer wieder bei Anfängern auftauchen.



Was bedeutet eigentlich Tuning?



Unter den Begriff Autotuning fallen alle Veränderungen, die an einem PKW vorgenommen werden. Der Tuner verwirklicht dabei seine eigenen, ganz persönlichen Vorstellungen. Viele Tuner verändern das Design ihrer Fahrzeuge, anderen geht es um höhere Geschwindigkeiten. Und wieder anderen ist die Akustik und die Beleuchtung besonders wichtig.



Um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, ist es zunächst einmal empfehlenswert, Informationen zu sammeln. Professionelle Tuning-Blogs, Youtube-Kanäle, Kataloge und Bücher sind ideal geeignet, um sich wertvolle Anregungen für das Tuning-Projekt zu holen. Auch auf Tuning Messen erhält man als Anfänger einen guten Einblick in die Welt des Tunings.



Welche Arten von Tuning gibt es?



Es gibt unzählige Möglichkeiten, das eigene Auto zu pimpen. Beim Motortuning beispielsweise dreht sich alles darum, die Leistung des Motors zu erhöhen. Bei der moderneren Generation an Fahrzeugen spricht man jedoch nicht mehr von Motortuning, sondern von Chiptuning. Von Karosserietuning spricht man, wenn das äußere Design des Autos verändert wird. Dazu gehören auch Spoiler und Auspuff. Speziell im Bereich Auspufftechnik hat sich übrigens Hild Tuning aus Pfarrweisach als Online Händler einen Namen gemacht. Die Tieferlegung des Fahrzeuges fällt unter die Kategorie des Fahrwerktunings. Auch Änderungen an Federung und Stoßdämpfung betreffen letzteres.





Nicht nur die Geschwindigkeit am Tacho ist Ziel von Tunern. Foto: luchschenF/Adobe Stock



Wie ist die gesetzliche Lage?



Bevor jedoch tatsächlich Hand an das eigene Fahrzeug gelegt wird, gilt es vorab noch die Gesetzeslage zu studieren. Denn nicht jede Veränderung am Auto ist auch zulässig. Vielmehr muss das getunte Auto den gesetzlichen Vorgaben des Herstellers entsprechen. Des Weiteren müssen sämtliche Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden, damit andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden. Wer sich nicht daran hält, riskiert saftige Strafen. Auch Umweltschutz und Lärmbelastung spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle. Ist ein getuntes Fahrzeug zu laut, kann es von der Exekutive aus dem Verkehr gezogen werden.



Welche Bauteile sind erlaubt?



Es gibt daher einige wichtige Aspekte, die beim Tuning beachtet werden sollten. So dürfen nur Bauteile verwendet werden, die für das jeweilige Fahrzeug zugelassen sind. Selbstverständlich müssen die Teile auch korrekt installiert werden. Änderungen am Fahrzeug, die Betriebssicherheit bzw. Verkehrssicherheit beeinflussen können, sind im Rahmen der Typisierung anzuzeigen. Dies betrifft beispielsweise Änderungen am Motor, Tieferlegung, Spoiler oder auch andere Felgen bzw. Reifen, als im Typenschein angegeben.



Zuständig ist die technische Prüfstelle des jeweiligen Bundeslandes, in der sich der Hauptwohnsitz befindet. Wird festgestellt, dass durch die Umbauten die Verkehrs- und Betriebssicherheit nicht beeinträchtigt ist, werden die Änderungen in der Regel genehmigt. Kurz gesagt: Erlaubt ist alles was gefällt, gesetzeskonform ist und dazu auch noch technisch umsetzbar.





Klassisches Tuning hat typische Elemente, auf die Fans achten. Foto: DKcomposing/adobe stock



Wie muss ein getuntes Auto versichert werden?



Bei getunten Fahrzeugen ist das Thema der Versicherung sehr heikel. Werden Bauteile beispielsweise unsachgemäß eingebaut, so kann dies im schlimmsten Fall dazu führen, dass kein Anspruch auf Versicherungsleistung besteht. Darüber hinaus steigt oft der Wert des Fahrzeuges durch das Tuning. Es ist daher zu empfehlen, die Versicherungsprämie bzw. die Versicherungsleistung an den Wert des Autos anpassen zu lassen. Ansonsten wird als Referenz der Wert des ursprünglichen Autos herangezogen. Ein weiterer Stolperstein kann die Herstellergarantie sein. Durch das Herumschrauben am Auto kann es passieren, dass diese verloren geht. Eine gründliche Prüfung der Garantiebedingungen wird daher dringend empfohlen.

