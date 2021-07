Events/Termine 23.07.2021



Coffee Cars Friends 2021

Corona war es nicht, die Klimaerwärmung auch nicht - eher im Gegenteil, die Tage Schlechtwetter haben die PS-Fans zurückhaltender werden lassen.

Und so war die Juli-Ausgabe ein kleineres, aber feines Treffen der Autofans in der Metastadt in Wien.





Fotos: Treffen Juli 2021



Die Sonnenstrahlen zwischendurch hat Fotograf Herby aber genauso festgehalten wie das Treffen und die Autos dort und wer wegen ein paar Tropfen nicht gekommen ist, kann hier in der Bilderserie daher noch nachschauen, was er verpasst hat. Und hoch und heilig versprechen, im August wieder am Start zu sein.

