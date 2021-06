Tuning 18.06.2021

Golf GTI Skylight für den Wörthersee 2021

Das GTI-Treffen ist ohne den besonderen Golf aus dem jugendlichen Konzeptlabor nicht denkbar. Das gilt auch für 2021, wo ein GTE als Highlight - pardon: Skylight - aufgetischt wird.





Und damit gibt es zwei Premieren mit dem Azubi-Golf: Erstens ein GTI-Treffen mit einem GTE. Und zweitens dann doch nicht, denn das GTI-Treffen fiel aufgrund der Pandemie ja aus. Und so bleibt der GTE Skylight als Showcar-Concept im Raum und muss für sich selbst stehen. Das kann er gut, am Aussehen wird es nicht mangeln. Und wer weiss, vielleicht kann man sich von Klang und Akzeptanz dann im nächsten Jahr am Wörthersee überzeugen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Golf #GTI #Treffen #Wörthersee







Auch interessant!

GTI-Treffen 2018

Die Wörtherseetour 2018 in Reifnitz ist eröffnet. Die Seefahrt zum offiziellen Wörtherseetreffen beginnt ...



Azubi-GTI am Treffen 2017

Wie traditionell dürfen nicht nur die Tuner zum Wörthersee, sondern auch die Lehrlinge bei VW. Die kommen...



Zwei Lehrlings-Showcars am Wörthersee

Die Azubis von VW dürfen jedes Jahr ein Traumauto nach Reifnitz mitnehmen. Dieses Jahr dürfen gleich zwei...



VW und Skoda: Nachwuchs-Power am GTI-Treffen

Zwölf Auszubildende werden während des GTI-Treffens am Wörthersee einen einzigartigen Golf GTI präsentier...



VW beim GTI-Treffen am Wörthersee 2012

Das GTI-Treffen 2012 in Reifnitz war für Volkswagen wieder die perfekte Gelegenheit, die neuesten Modelle...



Nachwuchs-GTI in Reifnitz

Dass so ein Projekt einmal Bestandteil ihrer Berufsausbildung sein könnte, hätten die vier jungen Frauen ...