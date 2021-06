Events/Termine 17.06.2021

European Bike Week 2021 soll stattfinden

Nachdem die österreichische Regierung kürzlich weitere Lockerungen der landesweit geltenden Coronamaßnahmen angekündigt hat, geht Harley-Davidson davon aus, dass die European Bike Week in Faak am See in diesem Jahr wieder stattfinden wird.

Christian Poglitsch, Bürgermeister von Finkenstein am Faaker See, geht davon aus, dass die European Bike Week stattfinden kann. Und das planmäßig vom 7. bis zum 12. September 2021, um genau zu sein. 'Kärnten und insbesondere die Region um den Faaker See sind stolz auf ihre lange gemeinsame Vergangenheit mit der European Bike Week und wir freuen uns darauf, die Motorradfahrer im September 2021 wieder begrüßen zu dürfen.' erklärte Poglitsch.







Die Harley Days am Faaker See müssen also nicht wie letztes Jahr noch bzw. wie in anderen Ländern auch in diesem Jahr wieder dem Corona-Virus zum Opfer fallen. Alles deutet darauf hin, dass Kärnten ein lautstarkes Zeichen für einen Neustart setzen kann.

Foto: Harley Davidson

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Harley Davidson #Bike #Week #Faak







Auch interessant!

Bike Days Vienna 2016: Harleys in Wien

Die Harley Days werden zu Bike Days, statt der Donau Insel wird die Neu Marx Halle bespielt: Was gleich b...



PR: Fotos vom Harley Treffen 2013

Für Medien und Blogger haben wir im PR-Dienst von Auto.At gratis Bildmaterial von den Vienna Harley Days ...



Fotos: Harley Days Wien 2011

Wir waren wieder da, wo sich die Harley-Fahrer treffen. Die Hauptstadt wird zur Harley-Davidson-Capital C...



Harleys am Faaker See 2009

Die Harley Davidson European Bikeweek 2009 findet wie immer in Faak am See in Kärnten statt. Harley-Fahre...



Harley Davidson Treffen in Wien

Die Harley Days Vienna 2009 bringen Fans der Motorrad-Kultmarke in den Wiener Prater. Im Mai steigt dort ...



Harley-Davidson-Treffen am Faaker See

Inzwischen ein traditionelles Kult-Event: Das vierte Harley-Davidson-Treffen am Kärntner Faaker See, von ...