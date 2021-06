Events/Termine 02.06.2021

Motornights 2021 im Prater

Nachdem die Motornights im Mai noch ausgesetzt werden mussten, findet die Veranstaltung nun über den Sommer wieder regulär statt.

Los geht es bereits am Fenstertag, bzw. dem Abend am Freitag, den 4.6.2021. An der bekannten Location der Gösser Bierinsel im Prater, direkt hinter dem Lusthaus, treffen sich PS-Freunde und ihre Boliden am Parkplatz und dem Lokal dahinter.



Was (abseits der bekannten G-Regeln und den Corona-Maßnahmen) bei den Motornights erwartet werden kann, sieht man bei den Fotoserien aus den letzten Jahren, die unterhalb verlinkt sind. Das schöne Wetter und die lange Durstphase werden ein Übriges dazu tun, dass die Veranstaltung ein sicherer Erfolg wird.

#Motornight #Wien #Treffen #Prater #2021







