Aktuell 31.01.2021

Zwei Fragen zum Podcast/Videocast

Unser Projekt 'Auto.At aktuell' mit schnellen kurzen Informationen in Audio und Video wird besser angenommen, als geplant. Lina hätte jedoch zwei Fragen dazu für die Zukunft!

Wir haben dazu zwie Fragen in der Youtube-Community gestellt und freuen uns auf Antworten:



Zu den Umfragen



Es geht darum, ob wir das generell beibehalten sollen und speziell, ob das Konzept mit drei News pro Kurzformat oder besser eines pro Video besser wäre. Wir wollen schließlich genau das produzieren, was auch gefällt!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

