Events/Termine 18.08.2020

Season Opening im September

Kalsdorf sollte eigentlich die Saison beginnen, doch das Treffen bei Graz musste dem Corona-Virus weichen. Zumindest auf Zeit, denn im September geht es spät, aber doch zur Low Scty in die Airbase One.

Unter Auflagen und großer Sicherheit findet das Tuning Event mit vergrößertem Angebot über die Bühne und jede Menge Show und Action wartet auf die Besucher in diesem Jahr. Die Zeit wurde also genutzt und nach der Car Night auf der Rennstrecke ist auch die Ankündigung für die Airbase One fix.



Am 12. und 13. September 2020 ist Kalsdorf also das Mekka für Tuner. In welche Richtung es da geht, zeigt unser Video und die Bildstrecke aus dem letzten Jahr (unten verlinkt).





Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Tuning #Kalsdorf #Airbase #Graz #Treffen #2020 #Corona







