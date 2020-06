Events/Termine 07.06.2020

Fridays statt Cabriotreffen in Kleinhaugsdorf

Das Sportwagen- und Cabriotreffen in der Excalibur City wurde 2020 ein Opfer des Corona-Virus. Der Ersatz findet Hubraum-Friday bereits ab Juni statt.

'Fridays for Hubraum' kennt man ja bereits, die Idee, einmal monatlich am Freitag für US-Cars, Cabrios und Sportwagen zusammenzutreffen, nehmen auch die PS-Junkies wahr. Da die Grenze in Kleinhaugsdorf nun wieder offen ist, kann so auch ein Ersatz für das ausgefallene Cabriotreffen 2020 geboten werden.



Der nun monatliche Stammtisch findet ab 19.6.2020 (ab 19 Uhr) in der Terra Technika in der Excalibur City statt. Und das wetterunabhängig entweder auf der Terasse oder in der Vinylbar des Museums - und natürlich markenunabhängig, nur der Spaß an Autos muss vorhanden sein. Jeder, der vorbei kommt, erhält den Museumseintritt und ein Gutscheinheft. Dass der kostenlose Parkplatz und die günstigen Einkaufsmöglichkeiten in der Excalibur City zusätzlich locken, ist ohnehin klar.



Die weiteren Termine der monatlichen Veranstaltung finden sich links oben im Menü beim Auto.At-Terminkalender. Eine Stempelkarte, die pro Termin erweitert werden kann, bringt den Stammgästen der PS-Junkies einen zusätzlichen Bonus! Gleich am 19. das erste Mal dabei zu sein, zahlt sich also aus.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Sportwagen #Cabrio #Excalibur City #Kleinhaugsdorf #Corona







