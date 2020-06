Events/Termine 07.06.2020

European Bike Week 2020 abgesagt

Um die Ausbreitung Coronavirus durch Großveranstaltungen zu verhindern, muss die European Bike Week am Faaker See in Österreich im Jahr 2020 leider abgesagt werden.

Die Veranstalter erklären dazu: 'Die Harley-Davidson Motor Company ist dem Schutz von Veranstaltungsteilnehmern, dem Schutz der ortsansässigen Bevölkerung und dem Schutz ihrer Mitarbeiter verpflichtet. Das Unternehmen freut sich darauf, alle Freunde und Fans der Marke im Jahr 2021 wiederzusehen.'



Die nächste European Bike Week in Faak am See findet also erst wieder nächstes Jahr statt.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Harley Davidson #Bike #Week #Faak







