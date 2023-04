Tipps-Service 13.04.2023

Neuer Oldtimerguide 2023

Der aktuelle Guide von Christian Schamburek geht in die nächste Saison und liefert aktualisierte Informationen für Oldtimerbesitzer.

Die aktuellen Termine und alle Adressen, die man für den Betrieb eines Oldtimers brauchen kann, finden sich in dem Guide für das Jahr. Professionsten sind dabei genauso gelistet wie spezialisierte Clubs und Museen.



Oldtimer Guide 2023



Wie jedes Jahr gibt es auch Schwerpunktthemen und recherchierte Artikel. So gibt es eine große Oldtimerstudie und ein Portrait des Fotografen Poletto im Buch.



Der Oldtimer Guide 2023 ist beim Verlag Medianet für 9,00 (Abnahme 5 Stück, also etwa für Clubs) bzw. 19,90 (Normalpreis) erschienen.

#Buch #Guide #Oldtimer







