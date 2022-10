Aktuell 12.10.2022



75 Jahre Jaguar-Sportwagen

Jaguar feiert im kommenden Jahr 75 Jahre Sportwagengeschichte, die 1948 mit der Weltpremiere des XK 120 auf der London Motor Show begann und unter anderem auch den legendären E-Type hervorbrachte.

Aus diesem Anlass wird es ab Januar den F-Type und F-Type R als Sondermodell „75“ geben. Es ist sowohl als Coupé als auch als Cabrio erhältlich. Als Motor kommt der V8 mit Kompressor und 450 PS (331 kW) bzw. 575 PS (423 kW) zum Einsatz.



Jaguar F-Type 75 (wahlweise mit Allradantrieb) und F-Type 75 R AWD tragen serienmäßig 20-Zoll-Felgen, neue Abdeckungen der Radnaben und den eingeschwärzten Raubtierkopf im Kühlergrill. Speziell für die Jubiläumsmodelle wurden Embleme mit der Silhouette des F-Type an vorderen Kotflügeln gestaltet. Die Fahrzeuge heben sich im Interieur durch das speziell gestylte und auf der Mittelkonsole angebrachte Silhouetten-Motiv, Einstiegsleisten aus rostfreiem Edelstahl, Sportsitze in Windsor-Leder und den Dachhimmel in schwarzem Premiumvelours ab.







Das Fahrwerk der 75-Typen hat Jaguar durch einige Maßnahmen verfeinert, die das Handling und das Lenkgefühl steigern. Im Fahrmodus Configurable Dynamics können die Dämpfer- und Lenkungscharakteristik, das Ansprechen auf Gaspedalbefehle und die Schaltpunkte der Automatik noch einmal individuell eingestellt werden. Auf Wunsch sind 21 Kilogramm leichtere Karbon-Keramik-Bremsen mit gelb lackierten Sätteln und größeren Scheiben erhältlich.

ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Sportwagen #Jaguar #Jubiläum







Auch interessant!

Jaguar für die Konsole

Die Designanleihen an den legendären Le-Mans-Sieger D-Type aus den 50er-Jahren sind unverkennbar: Mit dem...



Jaguar wieder in GT7

Die Designanleihen an den legendären Le-Mans-Sieger D-Type aus den 50er-Jahren sind unverkennbar: Mit dem...



Jaguar C-Type Continuation

Zur Feier des 70 Jahre zuürckliegenden ersten Jaguar-Gesamtsieges mit dem C-Type bei den 24 Stunden von L...



Jaguar E-Type 60 Collection

Zum 60. Geburtstag des legendären Sportwagens im März 2021 baut Jaguar Classic sechs aufeinander abgestim...



Jaguar F-Type Cabriolet im Test

Vier Zylinder, Zwei Liter Hubraum, Turboaufladung – diese Kombination bringt der anglophile Sportwa...



Jaguar: Eine Hommage

Der Hersteller ist in schweren Zeiten, die Zukunft durch den bevorstehenden Besitzwechsel ungewiss. Der R...