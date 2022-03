Aktuell 10.03.2022

Alpina wird Teil von BMW und neu ausgerichtet

Alpina wird jetzt eine Marke der BMW Group. Die Familie Bovensiepen führt ihre 57 Jahre alte Partnerschaft mit BMW unter dem Namen Bovensiepen in eine neue Ära.

Bis Ende 2025 wird das Unternehmen weiterhin exklusive BMW Alpina-Automobile nach dem bestehenden Kooperationsmodell entwickeln, fertigen und verkaufen. Unter dem neuen Konzept werde das Unternehmen „auch in Zukunft andere überzeugende mobile Angebote auf den Markt bringen“, so Florian Bovensiepen, Geschäftsführer der Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG.



Die strategische Neuausrichtung - so Bovensiepen - erfolge aus einer starken Position. 2021 war mit mehr als 2000 ausgelieferten BMW Alpine-Automobilen das bisher erfolgreichste Jahr der Marke. Bovensiepen sieht die Veränderungen als Reaktion auf den größten Wandel in der Geschichte der Automobilindustrie. Er sieht durch die politisch verordnete Transformation in Richtung Elektromobilität und die weltweit steigende Regulatorik besonders bei der Abgasgesetzgebung, Software-Absicherung und den Vorgaben zu Fahrerassistenz- und Überwachungssystemen zunehmend Anforderungen und Risiken besonders für Kleinserien-Hersteller. Einen wesentlichen Teil der Neuausrichtung soll das Classic-Geschäft mit Fahrzeug- und Teilehandel sowie mit der Restaurierung von Alpina-Fahrzeugen ausmachen.

ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Oldtimer #BMW #Tuning #Alpina







Auch interessant!

Wiesmann bei Boldmen: Roadster CR4 mit 408 PS

Ein klassischer Roadster mit Stoffdach und Benzinmotor von BMW startet bei Boldmen in Kleinserie aus Deut...



Alle neuen Autos 2021

Wie immer zum Jahresanfang ist es Zeit, sich einen Überblick über das Jahr zu verschaffen. Welche neuen A...



Alpina 3er mit 303 km/h

Alpina präsentiert bei der Tokyo Motor Show (24.10. - 4.11.) als exklusive Weltpremiere den BMW Alpina B3...



BMW M5 Competition

Der Kampf um die Krone in der oberen Mittelklasse tobt, als gäbe es kein morgen. Ob BMW M5, Alpina B5 Bit...



Ergebnisse der Auktion

Über die Highlights aus der Oldtimer-Auktion haben wir ja schon berichtet. Dass die Verkaufserlöse der to...



Alpina B3 S Bi-Turbo

Als sich die M GmbH in Garching den aktuellen BMW 3er vorgenommen hat, wurde das Auto neu gedacht: Der Sc...



50 Jahre Alpina

Wenn eine Automarke, zumal ein Premium-Hersteller wie BMW, ihre Modelle auf den Markt bringt, dann gibt e...



Vorschau: Planai-Classic 2007

Am 4. Jänner wird die 11. Planai-Classic in Gröbming gestartet. Bis dahin hoffen natürlich alle Teilnehme...