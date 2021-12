Tipps-Service 14.12.2021



Virtuelles Oldtimer-Museum

Auf der Website The Originals werden in sechs Sprachen 21 historische Automobile der französischen Marke gezeigt, die mittels Photogrammetrie erstellter 3D-Optik ihre Vorbilder bis ins kleinste Detail wiedergeben.

Renault eröffnet sein erstes virtuelles Museum. Der virtuelle Rundgang führt zu Modellen wie 4CV, Floride, Renault 4, Renault 16, Espace und Twingo, die in einem speziell ausgeleuchteten Studio in 3D gescannt und fotografiert wurden. Ergänzt werden die gestochen scharfen Bilder durch eine kurze historische Einordnung und die wichtigsten technischen Daten.



Renault Originals



Parallel zum virtuellen Museum geht auch der E-Shop „The Originals Store“ online, in dem Besucher weltweit und rund um die Uhr detailgetreue Repliken im Maßstab 1:43 sowie weitere Fanartikel zur Marke bestellen können. Die virtuelle Ausstellung soll weiter wachsen: Ende Dezember 2021 werden nochmals 50 digitale Exponate hinzukommen.

ampnet/red

