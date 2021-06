Termine 18.06.2021

Alpenrallye 2021: 600 Kilometer für 150 Klassiker

Vom 15. bis 18. September gehen die schönsten Oldtimer der Automobilgeschichte von der Hahnenkammstadt aus auf große Fahrt.

Schon früh fiel heuer die Entscheidung, die Kitzbüheler Alpenrallye wie im Vorjahr sicher im Frühherbst durchzuführen. Coronabedingt war es 2020 eine Alpenrallye mit einem “Mini-Starterfeld”, heuer kann sich die Rallye-Gemeinde mit den jüngsten Öffnungsschritten wieder über normale Verhältnisse freuen: “Wir rechnen für die 34. Alpenrallye wieder mit rund 150 Startern”, berichtet OK-Chef Markus Christ über reges Interesse von Oldtimer-Enthusiasten aus dem In- und Ausland.



Oldtimerfans dürfen sich jedenfalls wieder auf viele Raritäten im Starterfeld freuen – von den beliebten offenen Rennsportmodellen der 1920er und 30er Jahre über Coupés, Roadster und Limousinen der 50er und 60er Jahre bis hin zu Raritäten der 70er Jahre – ein Querschnitt der Automobilbaukunst aus sechs Jahrzehnten, der in aller Ruhe beim Rallyezentrum am Hahnenkammparkplatz oder in “freier Wildbahn” auf einer der drei Etappen bewundert werden kann. Rund 600 Kilometer stehen auf dem Streckenplan. Höhepunkt der 34. Kitzbüheler Alpenrallye ist die Königsetappe mit der Großglockner-Hochalpenstraße am Freitag, 17. September.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Alpenrallye #Oldtimer #Rallye #2021







Auch interessant!

Kitzbüheler Alpenrallye 2020 im Herbst

2020 stehen wieder neue Routen entlang der bekanntesten Alpengebirge auf dem Streckenplan: Karwendel, Rof...



Alpenrallye zum Jubiläum

200 Teams waren bei der 25. Ausgabe der Alpenrallye in Kitzbühel dabei. Der Gesamtsieg ging an Grundner/R...



Kitzbüheler Alpenrallye 2011

Oldtimer-Fans aus aller Welt trafen sich am letzten Mai-Wochenende zur 24. Kitzbüheler Alpenrallye, die a...



Alpenrallye mit Promis

Mit 26 historischen Fahrzeugen geht die Volkswagen Group in diesem Jahr bei der Kitzbüheler Alpenrallye i...



Abenteuer in den Bergen

Sie ist eine der schönsten Classic-Car-Veranstaltungen der Alpen und eine der beliebtesten Rallies der Kl...



Alpenrallye in Kitzbühel

Das 17. Top-Motor-Event in der Sporthauptstadt der Alpen findet vom 19. bis 22. Mai statt. Eine neue Rout...