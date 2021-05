Termine 27.05.2021

Vienna Classic Days 2021 finden statt

Oder 'Oldtimer finden Stadt', wie es vom Veranstalter im Motto der Rallye offiziell heißt.

Zwischen 21. und 22. August 2021 darf Wien erneut mit Chrome glänzen, Benzingesprächen aufwarten und den würdigen Rahmen bilden, den die klassischen Autos verdient haben.



Bestätigt wurden auch Herbst-Termine: Vienna Classic Night Trophy am 8. Oktober, Rallye Mille Grazie am 9. Oktober und Countryline am 26. Oktober hat Motor Mythos fixiert.

#Oldtimer #Rallye #Termin #Wien







