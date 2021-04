Tipps-Service 15.04.2021

Oldtimerguide 2021

Nein, Oldtimerfreunde lassen sich nicht durch Pandemien stoppen. Und demnach darf auch der Guide für die Gemeinde nicht fehlen, der den richtigen Weg weist.

Der von Christian Schamburek herausgegebene Guide liefert ein Buch voller Adressen und Kontakte für jeden Zweck. Dazu gibt es Termine, sofern es diese gibt. Denn in diesem Segment ist auch in der Oldtimerbranche nicht alles machbar. Das Kapitel mit den Datumsangaben ist daher auch das einzige in dem heurigen Werk, das man getrost überblättern kann. In der Professionisten- und Club-Kategorie hingegen wird man gerade für die Zeit fündig, in der der Freizeitanteil sinnvoll genutzt werden will.



Oldtimerguide 2021



Das heurige Buch 'Oldtimerguide 2021' ist in rot gehalten und leicht zu finden. Darf in keiner Garage fehlen!

