Termine 02.12.2020

Formel 1 - Versteigerung

Per Onlineauktion werden im Dorotheum wertvolle Erinnerungen an vergangene Formel-1-Zeiten versteigert.

Von Michael Schumacher signierte Rennhandschuhe, die er 1996 beim Grand Prix von Spanien trug (Startpreis € 600), oder das signierte Vorderrad des Ferrari F1 vom Grand Prix von Suzuka 1997 (€ 2.800) – das sind nur einige der Objekte, die bei der Dorotheum Online-Auktion mit Formel1-Memorabilia am 8. Dezember 2020 versteigert werden.



Die 125 angebotenen Exponate – teilweise absolute Raritäten – stammen aus einer Privatsammlung. Davon allein etwa 50 Objekte, wie Handschuhe, Rennanzüge, Helme, Schuhe, Kappen, die in Zusammenhang mit dem siebenfachen Formel 1-Weltmeister Michael Schumacher stehen.



Ein Paar Fußballschuhe gehören ebenfalls zu dieser Auktion: Lukas Podolski, deutscher Fußballnationalheld, ließ bei Adidas nach dem tragischen Schiunfall von Michael Schumacher zwei Paar Fußballschuhe mit dem Aufdruck „kämpfe michael #get well soon“ fertigen. Produziert wurde das Paar für das Spiel Arsenal London gegen Manchester United vom 12. Februar 2014 (€ 600).



Auch aus den 1960er und 1970er Jahren finden sich Exponate in der Auktion. Von James Hunt, ewiger Konkurrent Niki Laudas und Rock-Ikone des Formel 1-Zirkus, werden ein Paar signierte, original Rennhandschuhe aus der Saison 1973 versteigert (€ 1.500).



Weiters im Angebot: Ein original Puma-Rennanzug der Saison 2013 mit Signatur von Nico Rosberg oder ein Paar original Ferrari Puma-Rennschuhe aus der Saison 2016, signiert vom viermaligen Formel 1-Weltmeister Sebastian Vettel.



Die Auktion bietet weiters Rennfahrer-Helme, Rennbekleidung und darüber hinaus auch noch zahlreiche Fanartikel, vor allem von Ferrari – die legendäre Automarke schrieb mit Michael Schumacher endgültig Rennsportgeschichte.

