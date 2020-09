Aktuell 09.09.2020



Oldtimer bei der Garten-Messe

Die Gartenbaumesse in Tulln wurde genauso verschoben wie die Oldtimermesse in Tulln, als 2020 in den Bann von Corona gezogen wurde. Doch man hat einen Teil nachgeholt.

Und so durften zahlreiche Oldtimer in die Gartenbau-Messe Tulln integriert werden. Mit der neuen Donau-Halle hatte die Messe Tulln neben der Gartenschau und dem Covid-Konzept auch räumlich Neues zu bieten.





Fotos: Oldtimer Messe Tulln 2020



Oldtimerfotograf Herby hat uns Fotos von den Autos mitgebracht, die dieses Jahr durch Blumenschmuck auffallen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Oldtimer #Messe #Tulln







