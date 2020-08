Termine 21.08.2020

Neue Oldtimer-Messe in Klagenfurt

Die Kärntner Messen in Klagenfurt sind bekannt für automobile Messe-Experimente. Nun ist eine Oldtimer-Neuheit in 2021 angekündigt.

Man will die Oldtimer-Anbieter und -Freunde aus dem Bereich Italien, Slowenien, Kroatien und Österreich zusammenführen und am Messegelände in Klagenfurt zwischen 23. und 25. April 2021 eine Bühne bieten. Die Alpe-Adria-Classic Legends wird 20.000 Quadratmeter Platz haben und dementsprechend umfangreiche Angebote an drei Messetagen liefern.

