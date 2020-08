Termine 18.08.2020

Rock n Roll meets Autokino Wien

Wir kennen das Motorkino und der start des sicheren Autokinos ist auch bekannt. Doch dass uns Corona nun auch den Spaß am Freitag möglich macht, ist das Sahnehäubchen der autophilen Sommersaison.

Am 21.8.2020 geht es also ins Autokino Gr. Enzersdorf bei Wien, denn da wartet nicht nur ein passender Film, sondern davor (ab 17 Uhr) noch eine Menge mehr! Live Musik (Ed Philips and the Memphis Patrol) vom Dach der Kantine, viele schöne Oldtimer am Platz, zugehörige Vintage Shops und eine Bar mit Cocktails und natürlich dann noch der Blockbuster auf der Leinwand.



Tickets für das Gesamtpaket sind erforderlich, rund 12 Euro ist zu bezahlen. Dafür gibt es neben dem Spaß auch noch die Corona-Sicherheit am riesigen Gelände. Der Film startet dann bei Dunkelheit nach 21 Uhr, ab fünf ist die Action aber schon im Gange und die Autos können schon vor der Movienight einfahren. Zu sehen gibt es also schon lange vor dem Film allerlei Highlights (wie die Links unterhalb schon andeuten können).

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Autokino #Groß Enzersdorf #Wien #Kino #Auto







