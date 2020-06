Gebrauchtwagen kaufen

Einen Gebrauchten kann man an vielen Orten kaufen, nirgendwo ist jedoch das Angebot so vielfältig, wie im Internet.

Die typischen Käuferfragen wie 'Gebrauchtwagen bis 5000 Euro' oder auch 'gebrauchter VW Kombi mit Diesel und Allrad' (oder auch noch komplizierter) erfordern keine umfassende Beratung oder besondere Betreuung. Der Gang zum Händler ist daher auch für viele Menschen obsolet, sie suchen sich das Gebrauchtauto dann lieber im Web. Das ist keine schlechte Idee, denn ein Marktplatz, der groß und transparent ist, führt nicht nur zu guten Angeboten und Schnäppchen, sondern auch dazu, dass man das gewünschte Auto auch tatsächlich finden kann - der Parkplatz des Händlers kann nicht mit 10.000en Angeboten im Browser mithalten.







Die Suche beginnt dabei in der Regel bei einer der großen Plattformen mit Gebrauchtwagen-Inseraten. Wo früher Kleinanzeigen unstrukturiert aneinander gereiht wurden, greift man heute aber zu Anzeigen in Datenbanken, die man leichter durchsuchen kann. Gebrauchtwagen kann man dann so suchen, wie oben als Beispiel gezeigt wurde - ein Höchstpreis ist dabei genauso festzulegen wie eine Marke, eine Karosserieform oder die Wahl, ob Benzin oder Sprit in den Gebrauchten gefüllt werden soll. Aus dem 'BMW-Benziner in Erstbesitz' kann man mehr filtern als nur das früher übliche 'garagengepflegte' Äußere samt Zubehörliste. Genaue Kilometerangaben, Preisvergleiche mit vergleichbaren Autos und mehr sorgen für Transparenz.



CyBasar Gebrauchtwagen



Man beginnt also die Suche nach einem Gebrauchtwagen in einer Plattform wie der empfehlenswerten Cybasar. Das ist nicht nur kostenlos, sondern auch zielführend - dort sind schließlich auch professionelle Anbieter und neben dem Gratis-Zugang kann man auch gleich direkt ohne Login im Internet suchen und Kontakt herstellen. Als Alternative nutzt man auch den Marktplatz im Social Network oder die klassischen Kleinanzeigen auch im Internet. Für die meisten Kunden ist der Kauf danach freilich weiterhin ein persönliches Geschäft abseits des Internet.



Gebrauchtwagen online kaufen



Der nächste Weg nach dem Kontakt aufgrund einer Gebrauchtwagenanzeige führt dann zur Probefahrt. Man trifft sich mit dem Verkäufer, der nicht selten ein Händler ist (und das Preisschild im Internet kompetitiv wählt). Dabei wird der Gebrauchte begutachtet, Mängel gefunden, bei der Probefahrt getestet und bewertet. Unsere Auto-Bewertung hilft dabei, einen Marktwert für den Gebrauchten zu prüfen (und natürlich den eigenen Wagen vorher zu verkaufen!). Apropos Verkauf: Neben dem Geld vom Verkauf will der neue gebrauchte Wagen natürlich auch finanziert werden. Meist wird hier statt dem Leasing auf Erspartes oder auf einen kleinen Kredit zurückgegriffen, der wiederum günstig aus dem Web zu bekommen ist.







Kaufen, wie gesehen und probegefahren: Der Kaufvertrag und die Konditionen und rechtlichen Rahmenbedingungen des Gebrauchtwagenkaufs sind danach übrigens wie bei jedem anderen Geschäft unter Privaten auch (sofern sich zwei private Marktteilnehmer finden). Viele nutzen dabei die Muster für Kaufverträge von den Autofahrerclubs wie dem ÖAMTC. Musterverträge gibt es dabei zB. als PDF als Kaufvertrag

auch gleich im Internet. Autofahrerverbände wie ARBÖ und ÖAMTC bieten auch Ankauftests an, wo ein Gebrauchtauto nocheinmal einer genaueren Kontrolle unterzogen wird. Neben dem gültigen Pickerl werden auch Mängel geprüft, die man als Laie nicht gleich sehen würde.



Erfolgreiche Probefahrt



Eine Probefahrt muss man nicht alleine machen, aber zumindest am Steuer. Wie sich das Auto 'anfühlt', kann man schließlich nur dort feststellen. Mängel fallen da auch schnell auf, wenn das Lenkrad oder die Pedale Rückmeldung geben. Achten Sie auch auf Geräusche - das Radio bleibt also abgeschaltet. Testen Sie alle Komponenten: Die Federung auf holpriger Piste, alle Gänge probieren, schnelle und langsame Fahrt probieren. Spur (Bremsung ohne Hand am Steuer) probieren.







Ansonsten prüft man nach der Probefahrt bei einem Gebrauchten auch die Vollständigkeit (Werkzeug und Ausrüstung genauso wie das Wartungsheft mit dem Nachweis einer guten Wartung, natürlich auch die Pflege des Wagens bei optischer Kontrolle). Der Typenschein gibt dazu nicht nur Auskunft, ob der Verkäufer der Besitzer des Gebrauchtwagens ist, sondern auch, wie viele Eigentümer ein Gebrauchtauto schon hatte. Sind das untypisch viele, ist der Grund für den häufigen Wechsel zu hinterfragen.



Das Wichtigste: Lassen Sie sich nie drängen und halten Sie im Kaufprozess schriftlich fest, was Sie mündlich fixieren. Und: Vier Augen sehen mehr als zwei - ein unabhängiges zweites Urteil beim Kauf hilft, eigene Emotionen in der Bewertung eines Gebrauchtwagens außen vor zu lassen. Dann werden Sie viel Freude mit dem eigenen Auto nach dem Kauf eines Gebrauchtwagens haben!

