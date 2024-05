Marken & Modelle 15.05.2024



Leapmotor kommt nach Europa

Der chinesische Elektroautohersteller Leapmotor macht sich bereit für Europa. In Amsterdam hat sich das Gemeinschaftsunternehmen Leapmotor International gegründet, an dem Stellantis zu 51 Prozent beteiligt ist.

Zunächst sollen im September die Modelle T03 und C10 auf den Markt kommen. Eine Expansion in weitere internationale Märkte außerhalb Europas wird bereits angestrebt. CEO ist Tianshu Xin, ehemals Leiter des China-Geschäfts von Stellantis.



Der Leapmotor C10 ist als Familienfahrzeug im D-Segment angesiedelt und hat eine Reichweite von rund 420 Kilometern. Der T03 ist ein kleines fünftüriges Stadtfahrzeug im A-Segment und kommt mit einer Akkuladung bis zu 265 Kilometer weit.







Stellantis hatte sich im vergangenen Jahr für rund 1,5 Milliarden Euro zu etwa 21 Prozent an dem chinesischen Start-up beteiligt. Schon damals war die Gründung der internationalen Gesellschaft vorgesehen, die sich um die Geschäfte außerhalb Chinas, Taiwan, Hongkong und Macau kümmert.

ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Leapmotor #Stellantis #Europa







Auch interessant!

Stellantis zeichnet Opel neu

Von der Technik nahe an dem Peugeot 3008, von der Optik die neue Sprache, die Opel spricht: Sachlich eleg...



Peugeot e5008

Sieben Sitze, Elektroauto und allerlei mehr: Stellantis sieht den Peugeot 5008 als SUV in einer besondere...



Fiat erstaunlich stark

Fiat war auch im vergangenen Jahr die stärkste Marke im Stellantis-Konzern. Die Italiener setzten 2023 we...



Opel Experimental

Das ist wirklich nicht immer einfach. Stellantis hat in der Mittelklasse viele Pfeile im Köcher, doch nur...