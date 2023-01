Zahlen & Daten 12.01.2023

Neuzulassungen 2022: Minus 10%

Die Statistik Austria hat die Zulassungsstatistik für Österreich aktualisiert und die Daten für 2022 veröffentlicht. 305000 Fahrzeuge wurden neu zugelassen.

Von diesen Zahlen waren nur 34000 Autos reine Elektroautos, die überwiegende Mehrheit greift weiterhin zu Verbrennern. Und selbst diese Zulassungen sind mit etwa 80% durch Firmen erfolgt, die durch hohe Förderungen 'überredet' wurden. Hohe Kosten, die schlechte Umweltbilanz von Neuprodukten und Nachteile im Komfort lassen bisher noch keine Energiewende im Automobilbereich erkennen.



Zwei Drittel der Neuzulassungen waren keine privaten Käufer, der größere Teil landet also nicht beim privaten Haushalt. Zuwächse gab es übrigens dort auch bei den Nutzfahrzeugen, etwa Sattelzüge mit einem Plus von über 10%.



VW konnte mit knapp 15% Marktanteil die Führung vor Konzernbruder Skoda (unter 9%) und BMW (unter 8%) halten. Große Verluste an Marktanteilen gab es bei Opel, große Gewinne bei Dacia. Stärkstes einzelnes Modell war der Skoda Octavia.



Kurzzulassungen wurden um ein Drittel reduziert, Gebrauchtwagenzulassungen gingen um 14% zurück. Gesamt sind aktuell 5,15 Mio. Fahrzeuge zugelassen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Zulassungen #Österreich #2022







Auch interessant!

VW: Mehr elektrisch

Jedes siebte verkaufte Auto der Marke Volkswagen war im Jahr 2022 ein vollelektrisches Fahrzeug (Battery ...



Wenig neue Farben

Die Wahl der Autofarbe ist weiterhin eine, die wenig bunt ist. Am ehesten kann die grüne Farbe noch zuleg...



Automarkt durchwachsen

Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen ist im November im Vergleich zum Vorjahresmonat EU-weit um 16 Prozent ges...



Automarkt unter Druck

Die Lage auf dem europäischen Neuwagenmarkt entspannt sich laut der Oktober-Analyse des Consulters EY wei...