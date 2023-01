Zahlen & Daten 28.12.2022

Automarkt durchwachsen

Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen ist im November im Vergleich zum Vorjahresmonat EU-weit um 16 Prozent gestiegen. In Österreich fällt das Wachstum mit nur vier Prozent im November deutlich geringer aus.

Im bisherigen Jahresverlauf liegt das Absatzniveau europaweit deutlich - um sechs Prozent - unter dem Vorjahr, in Österreich sogar um elf Prozent, wie die aktuelle Analyse des Beratungsunternehmen EY zeigt.



'Der Halbleitermangel verliert an Dynamik, die Liefersituation entspannt sich und die Produktion nimmt wieder Fahrt auf', so Axel Preiss, Leiter Advanced Manufacturing & Mobility bei EY. Derzeit würden die Hersteller immer noch Bestellungen abarbeiten, die vor etlichen Monaten getätigt wurden, auch im Dezember sei mit einem deutlichen Anstieg der Neuzulassungen zu rechnen.



Dennoch wird laut Preiss im Gesamtjahr das Absatzniveau des Vorjahres unterschritten und sogar ein neuer historischer Tiefstand erreicht. 'Die Aufholjagd zum Jahresende hin ändert nichts daran, dass 2022 ein historisch schwaches Jahr auf dem Neuwagenmarkt sein wird.' Im November 2019 waren 1,02 Mio. Neuzulassungen registriert worden - das waren 19 Prozent mehr als im November 2022 mit etwa 830.000 Neuzulassungen.



Für 2023 ist Preiss zudem wenig optimistisch: 'Die Inflation und die damit einhergehende sinkende Kaufkraft, Sorgen vor einer Rezession und natürlich die Energiekrise schaffen schwierige Rahmenbedingungen - nicht nur für die Autobranche, sondern für die ganze Wirtschaft. In diesem Umfeld wird die Nachfrage nach Neuwagen voraussichtlich weiter unter dem Vor-Corona-Niveau liegen', so Preiss' abschließende Einschätzung.

pte/red

#Auto #Markt #Europa #Österreich #Absatz #Zulassungen







