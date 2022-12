Branche 08.12.2022

Borgward insolvent

Der Neustart der Bremer Traditions-Automarke Borgward in China ist endgültig gescheitert. Ein Gericht in Peking hat jetzt die vom chinesichen Automobilhersteller Foton wiederbelebte Marke für insolvent erklärt.

2016 waren in China erste Modelle unter der Marke auf den Markt gekommen. Die Absätze blieben jedoch weit hinter den Erwartungen zurück.



2014 hatte der Enkel des Firmengründers die Markenrechte nach China verkauft. Danach entstanden mit Hilfe der Wirtschaftsförderung der Hansestadt Bremen Pläne, wieder eine Borgward-Fertigung in Bremen aufzubauen. Diese Pläne waren 2019 begraben worden. Erste in China entwickelte und gebaute Elektroautos brachten nicht den angepeilten Erfolg. Die großen Pläne platzten und enden jetzt mit der Insolvenz.

ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Borgward #China #Insolvenz #Elektroautos







Auch interessant!

Kann Sono noch starten?

Sono Motors wollte schon lange mit nachhaltigen Autos und einem neuen Konzept der Vermarktung durchstarte...



Borgward BX7

Borgward ist wieder da. Nach der Insolvenz und der Auflösung des Unternehmens 1963 meldet sich die wieder...



Borgward ab 2017

Die wiederbelebte Marke Borgward will ab 2017 wieder Autos in Deutschland bauen. Dann wird auch nicht meh...



Ein Opel von Mercedes

'3 Tonner Opel-Blitz' und der Zusatz 'Nachbau Daimler-Benz' - so weist noch 1948 die Betriebsanleitung ei...