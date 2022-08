Aktuell 22.08.2022

Treibstoff viel zu teuer

Die Bundes-Wettbewerbsbehörde hat den Markt für Treibstoffe analysiert und dabei deutlich zu große Preissteigerungen an der Zapfsäule festgestellt.

Zwar wurden keine illegalen Kartellabsprachen festgestellt, doch die Berechnung eines real korrekten Preises aufgrund der Gegebenheiten am Energiemarkt hätten nur rund die Hälfte des aktuellen Preisaufschlags auf Benzin und Diesel gerechtfertigt. Dafür haben sich Raffinerien und Mineralölunternehmen bereichern können.



Etwa ein Cent pro Liter Benzin wurde durch Strom- und Gaspreise in den Raffinerien als Mehrkosten zusätzlich zum Rohölpreis berechnet. Und der wiederum hat 25 Cent pro Liter im ersten Quartal zugelegt. Die Gewinnmargen konnten sich dadurch verdreifachen, weil die Differenz bei den Konzernen (und dem Staat via Steuern genauso!) geblieben ist. Umgekehrt heißt das für den Konsumenten, dass die Treibstoffpreise rund ein Viertel zu teuer sind.



Die Mineralölkonzerne argumentieren ihre Preise mit einem generell gestiegenen Preisniveau auch international, den Unsicherheiten in der Versorgung und dem Dollarkurs.

