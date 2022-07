Branche 22.07.2022

Blume ersetzt Diess

Herbert Diess tritt bei der Volkswagen Group zurück, Oliver Blume folgt als Vorstandsvorsitzender nach. Eigentlich hätte der Vertrag bis 2025 laufen sollen, das Ende kam erwartbar aber doch überraschend schnell.

Blume war und bleibt auch bei der Porsche AG Vorstand und übernimmt VW zusätzlich, er bekommt im operativen Geschäft aber Hilfe durch Arno Antlitz. Damit kann er parallel bei Porsche den Börsegang weiter vorantreiben.



Diess soll in Ungnade gefallen sein bei den Eigentümerfamilien. In der Aussendung erklärt VW, dass die Transformation mit Blume weiter vorangetrieben werden soll, 'mit einer Führungskultur, die den Teamgedanken in den Mittelpunkt stellt'. Das sagt viel über das Manko der bisherigen Führung aus.



Oliver Blume soll nicht nur ewige Probleme im Softwarebereich bei VW in den Griff bekommen, sondern auch Ruhe in die Beziehung zu Betriebsräten und Personal bringen. Gleichzeitig verliert Volkswagen jenen Manager, der die rasche Umstellung zur Elektromobilität durchsetzte und VW so führend positioniert hat. Viele richtige Entscheidungen hatten VW aus der Dieselkritik geholt und in die innovative Führungsrolle geschoben - dabei dürfte Diess aber auch anecken haben müssen.



Inhaltlich dürfte sich bei Blume auch nicht viel ändern, denn der eingeschlagene Weg ist richtig und erfolgversprechend. Doch der Ton macht die Musik, da ist Blume ein anderer Charakter. Der Wechsel an der VW-Spitze wird mit 1. September angegeben.

