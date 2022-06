Branche 20.06.2022

BMW: 1 Mrd. für Steyr

Der Standort in Oberösterreich soll umgestellt werden und künftig Elektromotoren für die BMW-Fertigung liefern.

Schon 2030 will man den halben Standort Steyr für diesen Zweck einsetzen, 2025 geht es mit dem neuen Geschäftsfeld in Österreich los. 600.000 wird die Kapazität an Elektromotoren pro Jahr in Steyr, daneben bleiben auch Verbrenner in der Produktion. Zu den vier Linien kommen durch die neue Produktion zwei weitere dazu.



Die Hälfte der verkauften BMW und Mini fahren mit Motoren aus Österreich. Auch die Entwicklung der neuen Elektromotoren findet am Standort Steyr statt. Ein Viertel der Investition geht dazu alleine in die Entwicklung, von den 4400 Mitarbeitern in Steyr sind alleine 700 hier tätig - und davon die meisten im eAuto-Bereich. Derzeit sind es rund 10% Anteil im BMW-Arsenal, die elektrisch fahren - doch das wird sich bald ändern.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#BMW #Steyr #Elektroautos







