Branche 10.01.2022

Wiener Motorensymposium zumindest teilweise virtuell

Die Tagung in der Hofburg in Wien 2022 begibt sich zumindest zum Teil in den virtuellen Raum und nutzt die Möglichkeiten der Digitalisierung.

Ein beschränktes Angebot vor Ort und die Gefahr von noch weiter eingeschränkten Veranstaltungen zwingt zu Digitalisierung und Virtualisierung. Schon in der Planung des Wiener Motorensymposium 2022 befindet sich neben den zwei Bühnen in der Hofburg auch ein virtueller Raum, der bespielt wird.



Ausserdem werden von der Hauptbühne aus auch Streams ins Internet gemacht (und gleichzeitig in den zweiten Raum hinein). Die Technik, um ein Angebot auch abseits der Location zu bieten, ist also schon im Programm berücksichtigt, die Veranstaltung auch für den Fall der Fälle vorbereitet.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Symposium #Streaming #Wien #Hofburg







Auch interessant!

Wiener Motorensymposium im April

Die Einladungen sind versandt, der mutige Termin Ende April 2021 damit fixiert: Das Internationale Motore...



Wiener Motorensymposium zur Zukunft

Jährlich wird in Wien eine Konferenz veranstaltet, die die Automobilbranche, insbesondere die Entwicklung...



Wien auf Platz 1 bei internationalen Kongressen

Kongress-Touristen sind die beliebtesten Touristen überhaupt, Metropolen reißen sich förmlich um diese Gä...