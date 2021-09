Zahlen & Daten 22.09.2021

Handy-Anbindung wird wichtiger

US-Neuwagenbesitzer bemängeln das oft nicht funktionierende Verbinden ihres Smartphones mit dem Entertainment-System an Bord.

Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Online-Fahrzeugverkaufsportals J.D. Power unter 110.827 Käufern und Leasing-Nehmern von Fahrzeugen des Modelljahres 2021. Diese mussten 223 Fragen beantworten.



Erstmals seit 2011 ist die Spracherkennung nicht das Top-Problem von Neuwagenbesitzern. In diesem Jahr ist es die CarPlay-Konnektivität, die sich erheblich verschlechtert hat. 'Autokäufer wollen drahtlose Konnektivität und die Branche hat reagiert', sagt Dave Sargent, Vizepräsident für Autoqualität bei J.D. Power. Das sei sowohl für die Automobilhersteller als auch für Technologiefirmen eine größere technische Herausforderung, die in vielen Fällen nicht bestanden worden ist. 'Autohersteller sind im Allgemeinen diejenigen, die mit dem Zorn der Besitzer konfrontiert sind, wenn etwas nicht funktioniert.'



Laut der Umfrage haben Autokäufer von Modellen, die in großer Stückzahl hergestellt werden, in den vergangenen sechs Jahren im Schnitt weniger Probleme genannt als Käufer von Premiumfahrzeugen. Diese werden mit immer komplexerer Technik ausgestattet, was einigen Besitzern Probleme bereiten kann. Toyotas Marke Lexus und Genesis, eine Marke des südkoreanischen Herstellers Hyundai, sind die einzigen, die besser abschneiden als der Branchendurchschnitt.



Am besten schnitt der Nissan Maxima ab. Tesla konnte nicht beurteilt werden, da das Unternehmen J.D. Power verboten hat, Käufer in den entscheidenden 15 Ländern zu befragen. Teslas Punktzahl wurde auf der Grundlage einer stichprobenartigen Umfrage von Eigentümern in 35 anderen Staaten berechnet. Die so ermittelte inoffizielle Punktezahl, die anfangs sehr schlecht ausfiel, hat sich seit 2020 allerdings ein wenig verbessert.

pte/red

