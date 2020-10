Branche 22.10.2020

Verlorene Arbeitsplätze

ATB muss entlassen und bei Opel in Aspern sieht es nicht besser aus. Die bisher so starke automobile Industrie in Österreich muss Federn lassen.

Bei ATB steht nach der Insolvenz die Sanierung an, viele der Mitarbeiter am Standort in Spielberg verlieren ihren Arbeitsplatz. Nur noch der Vertrieb verbleibt hier, hunderte Stellen fallen damit weg.



Ganz ähnlich in noch größeren Dimensionen spielt es sich in Wien ab, wo Opel nach der Übernahme durch die PSA den Bedarf an Motoren und Getrieben aus Aspern verliert. Künftig werden die Opel-Modelle die französischen Geschwister als Lieferanten nutzen und eine nach der anderen Produktionen werden aus Aspern abgezogen, entsprechendes Personal abgebaut. Das Ziel scheint auch hier schon offensichtlich: Der Standort Aspern wird kaum zu halten sein.

