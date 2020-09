Branche 14.09.2020

MAN: Steyr soll geschlossen werden

2300 Mitarbeiter stehen am Spiel, die in Steyr beschäftigt werden. MAN möchte den Standort schließen und sucht nach der Möglichkeit, aufrechte Verträge zu kündigen.

Bis 2030 gilt die Standortsicherung in Steyr, doch der Vorstand möchte diese nach Möglichkeit vorzeitig beendigen. Eine solche Kündigung wird derzeit geprüft. Schon 2023 soll Steyr für den Nutzfahrzeugsbauer Geschichte sein.



Das wäre das Ende für den Standort in Steyr, der eine Produktion für kleinere und mittlere LKW mit 2300 Mitarbeitern betreibt. Der LKW-Spezialist im Volkswagen-Konzern schreibt zwar trotz Corona immer noch Gewinne, befindet sich aber auf Sparkurs und muss daher seine Rentabilität verbessern.



Weltweit wackelt ein Viertel der Mitarbeiterplätze im Konzern. Knapp 40.000 Mitarbeiter hat MAN, ein großer Teil davon in Deutschland selbst. Die Produktion in Steyr wurde 1914 gegründet, hat also den 100er bereits hinter sich gebracht. Die Gewerkschaften hoffen, dass diese Geschichte noch weiter geführt werden kann.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#MAN #Volkswagen #Steyr







