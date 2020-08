Zahlen & Daten 04.08.2020

Markt im Corona-Minus

Der österreichische Gesamtmarkt erholt sich nach der Corona- Krise nur langsam. Der Rückgang in der Krise wird nun aber kleiner.

Lag der Rückgang zum Vorjahr im Mai noch bei 34 % (und damit praktisch halb so stark wie die beiden Monate zuvor), so konnte dieser im Juni nochmal fast halbiert werden und beträgt mit 26.676 Neuzulassungen noch 18,0 %. Kumuliert wurden seit Anfang Jänner 112.787 Pkw Neuwagen ausgeliefert. Der Gesamtmarktrückgang liegt per Ende Juni bei 35,9 %, meldet VW in einer Aussendung.



Volkswagen PKW selbst schloss das 1. Halbjahr mit 15,4 % Marktanteil (-1,2 Prozentpunkte) als Langzeit-Marktführer ab und platzierte gleich fünf ihrer Modelle unter den Top 10. Der Golf rangiert in der Modellwertung aktuell an der 2. Stelle, der Polo auf Platz 4, T-Roc auf Platz 5, T-Cross auf Platz 8 und der VW Bus auf Platz 10. Auch der Konzern insgesamt dominiert die Zulassungsstatistik. Den ersten Platz nimmt Skoda mit dem Oktavia ein, nur zwei konzernfremde Modelle (Fiat 500, Renault Clio) schaffen es überhaupt unter die Top 10 im ersten Halbjahr 2020 in Österreich.



Der Markt für Elektroautos ist halbwegs stabil durch die Krise gekommen, das generelle Wachstum in dieser Nische überdeckt den Rückgang der Branche. Die Zulassungen im ersten Halbjahr gingen auf das Konto von Tesla Model 3, Renault Zoe, Kia Niro, BMW i3 und Audi e-tron in dieser Reihenfolge.

