Branche 06.05.2020

298 Werke in Europa

Die Autoindustrie in Europa ist wichtig für die Wirtschaft und Arbeitsplätze. Alleine die Herstellung von Motoren und Autos betrifft fast 300 Fabriken, die durch die Viren-Auswirkungen angeschlagen sind.

In 298 Werken werden heute in Europa Automobile oder Motoren hergestellt, 196 davon liegen auf dem Gebiet der Europäischen Union (EU27). Seit Mitte März wurden Werke bis heute für durchschnittlich für 29 Arbeitstage geschlossen. In Europa wurden deswegen bisher schon 2,3 Millionen Einheiten weniger produziert. Das ist das Ergebnis der jüngsten Erhebung der Vereinigung der europäischen Automobilhersteller (ACEA).



Heute arbeiten die Fabriken, die wieder hochgefahren wurden, mit verminderter Kapazität. Auf einer interaktiven Karte werden auch die Produkte der Werke sichtbar: In 143 Werken in Europa werden Personenwagen hergestellt, 38 produzieren leichte Nutzfahrzeuge, 58 Werke schwere Nutzfahrzeuge und 71 bauen Motoren.

ampnet/red

