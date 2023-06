Service 31.05.2023



Opencars: Cabrio und Sportwagentreffen 2023

Das Autotreffen in der Excalibur City geht auch 2023 wieder in eine heiße neue Runde. Am 3.6. werden US-Cars, Autos und Mädchen oben ohne sowie Sportwagen aller Art zu sehen sein!









Als Inspiration sind hier die Links zu den letzten Fotos und Videos:



Erotic Car Wash 2019

Cabriotreffen 2019: Fotos und Videos



Ab 10 Uhr geht es los bis in den Nachmittag hinein, das gibt Gelegenheit für nette Stunden mit Freunden bei tollen Autos und der Einkaufsstadt sowie dem Museum nebenan. Es zahlt sich aus, die ganze Zeit vor Ort zu sein - das Programm ist dicht und das Angebot rundum umfangreich.



Erotic Car Wash



#Excalibur #Opencars #US-Cars #Cabrio #Sportwagen #Treffen #Kleinhaugsdorf







