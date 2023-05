Marken & Modelle 21.05.2023



Hyundai Pony Coupé Concept 2023

Im November vergangenen Jahres wurde das Projekt angekündigt, jetzt ist das Auto fertig: In Rekordzeit hat Design-Ikone Giorgetto Giugiaro mit seiner Firma GFG Style ein Concept Car von 1974 völlig neu aufgebaut.

Das Modell steht auf einem zeitgenössischen Fahrgestell und ist voll funktionstüchtig. Das ursprüngliche Hyundai Pony Coupe wurde damals gleichzeitig mit der Limousine vorgestellt, die anschließend in Serie ging und auch auf einigen europäischen Märkten verkauft wurde – allerdings nicht in Deutschland. Das Coupé fügte sich in eine Reihe futuristisch gezeichneter Giugiaro-Studien ein, die damals großen Einfluss auf das internationale Automobildesign hatten.



Hyundai arbeitete jahrelang daran, das Modell in Serie zu bringen, 1981 wurde das Projekt allerdings gekippt. Die Prototypen verschwanden – ein Umstand, den die Designabteilung nicht hinnehmen wollte. Und deshalb Kontakt mit Giugiaro aufnahm, um das Ur-Modell neu zu erschaffen.



Das jetzt fertiggestellte, im Rahmen einer exklusiven Präsentation am Comer See gezeigte Pony Coupé Concept wurde nach den Methoden und Prozessen der 70er-Jahre aufgebaut; Giugiaro tauchte tief in die Archive ein und bediente sich der Expertise damaliger Mitarbeiter, um 100 Prozent Originaltreue zu erreichen. Insofern handelt es sich auch um ein industriell-historisches Projekt mit wissenschaftlichem Anspruch.











„Die Wiedergeburt des Pony Coupé Concept ist ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte von Hyundai Motor, weil er nicht nur unsere Anfänge, sondern auch unser Engagement für die Zukunft mit unseren neuen Träumen symbolisiert,“ sagt Hyundai-Chefdesigner Sangyup Lee. Und Luc Donckerwolke, President und Chief Creative Officer der Hyundai Motor Group, bezeichnet das Modell als „Vermächtnis für künftige Generationen.“



Die Faszination des perfekt gefertigten Modells wurde beim Debüt des Fahrzeugs deutlich spürbar – und als der Motor angelassen wurde, brach spontaner Applaus aus. Denn unter der Haube steckt natürlich kein Elektroantrieb, sondern ein Vierzylinder-Ottomotor, der sich mit erstaunlich sportlichem Klang bemerkbar macht.

ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Hyundai #Concept #Giugiaro







Auch interessant!

DeLorean kommt wieder

Der 'DeLorean DMC-12', bekannt als rollende Zeitmaschine aus der Film-Trilogie 'Zurück in die Zukunft', k...



China-Turbine in Genf

Techrules, ein junges Forschungs- und Entwicklungsunternehmen im Automobilsektor mit Sitz in Peking, debü...



Italdesign Giugiaro geht an VW

Der Volkswagen Konzern übernimmt 90,1 Prozent von Italdesign Giugiaro S.p.A. (IDG), Turin. Das gaben beid...



China: Brilliance voll im Plan

Der Zeithorizont für die Exportvorhaben der chinesischen Brilliance Automotive Holding in Shenyang hat si...



Giugiaro Ford Mustang

Ein Italiener mit amerikanischen Wurzeln. So könnten man den von der italienischen Designschmiede Giugiar...



Alfa Romeo 159

Er soll künftige Verkaufszahlen bei Alfa sichern: Der 159 ist auch tatsächlich als gelungen einzustufen u...