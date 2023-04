Produkte 10.04.2023

Driver für Sicherheit?

Die Sicherheits-App 'Driver' führt zu einem sichereren und verantwortungsvolleren Autofahren. Das gleichnamige Unternehmen hat die Daten von mehr als 17.000 Autofahrern über einen Zeitraum von 20 Stunden analysiert.

Teilnehmer ignorierten demnach viermal weniger wahrscheinlich Stoppschilder und fuhren dreimal weniger wahrscheinlich einem anderen Fahrzeug zu dicht auf oder bremsten scharf. Die wesentlichste Verbesserung betrifft jedoch die Geschwindigkeit. Die User rasten mit einer um elfmal geringeren Wahrscheinlichkeit.



Dem Entwickler nach trainiert die App Personen, ein besserer Fahrer zu werden. Das sei so, als wenn der College-Football-Trainer Ted Lasso aus der gleichnamigen Fernsehserie auf dem Dashboard angebracht wäre. Laut Steve Kiefer, Vorsitzender der Kiefer Foundation, können Apps wie Driver dazu beitragen, dass das Verhalten der Verkehrsteilnehmer sicherer wird. Die Foundation will dem unkonzentrierten, weil durch andere Dinge abgelenkten Fahren, einen Riegel vorschieben. Laut den Centers for Disease Control and Prevention sterben in den USA jeden Tag neun Menschen aufgrund von abgelenktem Fahren.



Driver-Technologies-CEO Rashid Galadanci nach ereignen sich in den USA jährlich über drei Mio. Unfälle, bei denen die Nutzung eines Telefons eine Rolle gespielt hat. Das Unternehmen hofft, dass Handys mittels der App sinnvoller eingesetzt werden. Driver funktioniert nicht nur als Dashcam, sondern verfügt über eine ganze Reihe von Sicherheits-Features. Dazu gehören ein Frontkollisionswarnsystem oder ein Alarm, der bei Müdigkeit des Fahrers eine entsprechende Warnung abgibt. Interessant dabei ist auch, dass die Besitzer von älteren Fahrzeugen ihr Auto mittels dieser App auf den neuesten Stand bringen können.

pte/red

