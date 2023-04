Marken & Modelle 08.04.2023



RAM 1500 REV 2025

Aus Dodge RAM macht der Stellantis-Konzern eine eigene Marke. Und 2025 kommt der elektrische RAM 1500, der jetzt in New York Premiere feiert.

Stellantis feiert auf der New York Auto Show (7.–16.4.) die Weltpremiere des . Den mächtigen Elektro-Pick-up „für das Modelljahr 2025“ versorgt eine 168-kWh-Batterie mit Strom, der für gut 560 Kilometer reichen soll. Optional soll es sogar noch einen Akku mit 229 Kilowattstunden geben, der den RAM dann bis zu 800 Kilometer weit bringt. Dank 800-Volt-Technik sollen binnen zehn Minuten fast 180 Kilometer Reichweite nachgeladen werden können.











Auch ansonsten geizt der RAM nicht mit eindrucksvollen Werten. Der Antrieb liefert mit zwei Motoren eine Leistung von 481 kW (654 PS) und beschleunigt den Wagen in 4,4 Sekunden von 0 und 100 km/h. Die Anhängelast soll bis zu 6,35 Tonnen betragen.

ampnet/red

