Ferrari Roma Spider

Ferrari hat in Marokko den Roma Spider vorgestellt. Es ist das erste Frontmotormodell mit Stoffverdeck der Marke seit 54 Jahren.

Das Softtop lässt sich bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h auch während der Fahrt öffnen und verschwindet in einem Extrafach. In die Lehne der kleinen Rücksitzbank ist ein neu entwickelter und patentierter Windabweiser integriert, der sich im Mitteltunnel per Knopfdruck ausfahren lässt.











Den 3,9-Liter-V8-Motor mit 620 PS (456 kW) und Acht-Gang-Doppelkupplungsgetriebe übernimmt das 84 Kilogramm schwerere Cabrio vom Coupé. Das Kofferraumvolumen fällt mit 255 Litern nicht wesentlich kleiner aus, der Preis dürfte aber deutlich oberhalb der rund 200.000 Euro für den Roma mit festem Dach liegen.

