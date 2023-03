Service 13.03.2023

Letzter Platz für Tesla Tesla belegt im Ranking der 16 Unternehmen, die Technologien für autonom fahrende Autos anbieten, den letzten Platz. China und die USA sind führend im Markt. Europäische Unternehmen sind in der Bewertung des Forschungs- und Beratungsunternehmen Guidehouse Insights nicht vertreten. Das Elon-Musk-Imperium fällt allerdings ein wenig aus dem Rahmen, denn alle anderen bewerteten Unternehmen stellen keine Autos her, sondern lediglich die für den autonomen Betrieb nötige Technik.



Vier Unternehmen besetzen dicht beieinander die Spitze: Mobileye, eine Tochter des amerikanischen Intel-Konzerns, Waymo, Baidu und Cruise. Musk hat die Entwicklung autonomer Fahrtechnologien zu einem der grundlegenden Ziele von Tesla gemacht. Seit Jahren sagt er, dass Teslas nur ein Software-Update davon entfernt sind, autonom zu fahren. Aber laut Phil Koopman, Ingenieurprofessor an der Carnegie Mellon University, ist die Full-Self-Driving-Technologie nicht annähernd zuverlässig genug, um ohne Fahrer sicher zu funktionieren. 'Angesichts der Art von einfachen Fehlern, die es immer noch macht, auch wenn schon einmal Tesla-Fahrer am Steuer erwischt werden, die sanft schlummern', sagt er.



Ungeachtet dessen hat Musk den Preis für das Autonom-Fahren-Paket auf 15.000 Dollar festgelegt, obwohl die Society of Automotive Engineers, die die branchenüblichen Autonomiestufen festgelegt hat, es nur als Level 2 klassifiziert - vergleichbar mit Systemen wie Fords 'BlueCruise' und GMs 'Super Cruise'. Sie alle kommen nicht ohne die Aufsicht des Fahrers aus. Auf den Plätzen fünf bis 16 landen bei der Bewertung von Guidehouse Insights Motional (USA), Nvidia (USA), Aurora (USA), WeRide (USA, aus Baidu hervorgegangen), Zoox (USA), Gatik (USA), Nuro (USA), AutoX (USA), Autonomous A2Z (Südkorea), May Mobility (USA), Pony AI (USA und schließlich Tesla. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Assistenten #Autonom #selbstfahrend #Forschung





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Frachtdrohne zugelassen

Mit der Zulassung der US-Luftaufsichtsbehörde FAA ist der Weg frei für MightyFly und seine autonome Frach...



KI gegen Stau

Künstliche Intelligenz in vernetzten Autos verhindert Staus auf Autobahnen, die scheinbar grundlos auftre...



Verschreckte Assistenten

Kisten, Fahrräder, Mülleimer und Verkehrskegel können ein fahrerloses Fahrzeug abrupt stoppen, sodass der...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: