Marken & Modelle 25.01.2023

Renault Espace: SUV statt Van

Letztlich war es nur eine Frage der Zeit: Nach dem aus dem pfiffigen Van zuletzt eine Reiselimousine mit Lounge-Charakter gewoden ist, wird aus dem Espace nach 40 Jahren ein SUV.

Renault kündigt das neue Modell mit dem alten Namen als Weltpremiere für das Frühjahr an. Immerhin soll die sechste Modellgeneration bis zu sieben Sitze bieten.

ampnet/red

