Marken & Modelle 11.01.2023



Astra und Mokka elektrisieren

Opel tauft den Mokka-e in Mokka Electric um und spendiert ihm den neuen Elektromotor des Stellantis-Konzerns mit 115 kW (156 PS).

Bislang leistete der E-Antrieb in allen Modellen der Konzernmarken 100 kW (136 PS). Dank einer größeren 54-kWh-Batterie und eines niedrigeren Normverbrauchs von 15,2 Kilowattstunden steigt die WLTP-Reichweite auf bis zu 406 Kilometer. Das sind fast 70 Kilometer mehr als bisher.







Der Opel Mokka Electric beschleunigt in unter zehn Sekunden auf Tempo 100. Die limitierte Höchstgeschwindigkeit beträgt 150 km/h.



Opel Astra wird vollelektrisch



Auch wenn es Opel bei der Ankündigung der neuen Astra-Generation offiziell noch offen gelassen haben wollte, den Kompaktwagen aus Rüsselsheim wird es natürlich bald auch als vollelektrische Ausführung geben. Ab Frühjahr soll der auch als Kombi erhältliche Astra Electric bestellbar sein. Mit 115 kW (156 PS) leistet der Astra Electric 15 kW (20 PS) mehr als alle bisherigen Elektromodelle der Marke und es Stellantis-Konzerns. Der Antrieb hat ein Drehmoment von 270 Newtonmetern, die Höchstgeschwindigkeit wird erst bei 170 km/h abgeregelt und damit später als bei vielen anderen Elektroautos. Dem Fahrer stehen die drei Fahrprogramme Eco, Normal und Sport zur Verfügung.



Die 102 Akkuzellen der Batterie haben eine Kapazität von 54 Kilowattstunden. Sie stehen für eine WLTP-Normreichweite von bis zu 416 Kilometern. An einer 100 kW-Gleichstrom-Schnellladesäule lässt sich der Astra Electric in rund einer halben Stunde zu 80 Prozent wieder aufladen.











Mit einem Gepäckvolumen von 516 Litern bei aufgestellter Rücksitzbank bietet der Astra Sports Tourer Electric genauso viel Stauraum wie der Plug-in-Hybrid. Ausstattungsmerkmale der beiden E-Astra sind unter anderem von der Aktion Gesunder Rücken zertifizierte ergonomischen Sport-Aktiv-Sitze, wahlweise in Alcantara, ein Head-up-Display und natürlicher Spracherkennung sowie etliche Assistenzsysteme bis hin zum semi-adaptiven Spurwechsel-Assistenten. Mit an Bord ist auch das adaptive Pixellicht mit insgesamt 168 LED-Elementen. Serienmäßig rollen alle Astra Electric auf 18-Zoll-Leichtmetallrädern in Diamantschliff oder auf Wunsch komplett in Schwarz.

ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Opel #Elektroautos







Auch interessant!

Neue Autos 2023

Auch 2023 erwarten uns viele Neuheiten an Modellen und Marken am Automarkt. Alle neuen Autos und alle neu...



Peugeot 408 im Test

Wenn ein Auto nicht eindeutig zuzuordnen ist, sprechen Hersteller gern von einem Crossover. So uneindeuti...



Opel Grandland GSe

Opel wertet den Grandland auf - mit einer sportlichen Spitzenversion, die Bezug auf die Historie der Mark...



Einfache Logo-Welten

VW hat den Trend vorgeschrieben, die anderen ziehen munter nach: Die Logos aus der automobilen Welt werde...



Opel Grandland ohne X

Schluss mit dem X. Der Grandland, Opels größtes SUV, verzichtet ebenso wie seine Markenkollegen Crossland...



Opel Astra 6 2022

Manchmal lohnt ein Blick in die Vergangenheit, um Neues zu erschaffen. Als Opel nach Inspirationen für da...



e-Opel

Das erste SUM am Markt und mehr elektrisierende Momente gibt es derzeit bei Opel zu bestaunen. Die Zukunf...