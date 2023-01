Aktuell 11.01.2023



RAM Revolution

Stellantis stellt auf der Consumer Electronics Show CES in Las Vegas das Konzeptfahrzeug für eine elektrische Zukunft seines Power-Pick-ups RAM 1500 vor.

Ein entsprechendes Serienmodell soll im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Der RAM 1500 Revolution BEV Concept Car verfügt unter anderem über gegenläufig öffnende Türen ohne B-Säule, eine herausnehmbare Mittelkonsole und erstmals dank zehn Zentimeter längerer Kabine über eine dritte Reihe mit Klappsitzen. Dank flexibler Sitzkonfiguration und des vorderen Kofferraums mit Durchlademögllichkeit soll der Pick-up Gegenstände von bis zu 5,5 Metern transportieren können. Die Heckklappe wird elektrisch bedient und ist in der Mitte geteilt.







Dank Gleichstrom-Schnellladung mit 800 Volt und bis zu 350 Kilowatt kann im Idealfall in etwa zehn Minuten eine Reichweite von bis zu 160 Kilometern erzielen. Über die Leistung der beiden Elektromotoren machte Stellantis noch keine Angaben.











Der RAM 1500 Revolution BEV verfügt unter anderem über digitale Außenspiegel und eine einstellbare Luftfederung mit den Einstellungen Ein- und Ausstieg, Aero und Offroad. „Revolutionär“ zeigt sich auch der Innenraum. Ein vollständiges Touchscreen-Display aus zwei Bildschirmen mit zusammen bis zu 71 Zentimetern Anzeigendiagonale ist das Herzstück. Das untere Display kann alternativ auch als Arbeitstablet herausgenommen werden, das obere ist verschiebbar. Das Head-up-Display verfügt über Augmented Reality und bestimmte Kabinenkonfigurationen lassen sich voreinstellen und dann bei Bedarf mit einem Knopfdruck abrufen. Mit an Bord ist auch ein KI-gestützter persönlicher Asssistent für den Fahrer, der sich auch die Vorlieben seines Benutzers merkt und ihm gegebenenfalls auch Vorschläge macht. Unter anderem verfügt der Konzept-Pick-up auch über einen sprachgesteuerten Shadow Mode, mit dem der RAM dem Fahrer automatisch im Schritttempo folgen kann, wenn dieser vor ihm her geht.

