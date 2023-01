Service 28.12.2022

Wenig neue Farben Die Wahl der Autofarbe ist weiterhin eine, die wenig bunt ist. Am ehesten kann die grüne Farbe noch zulegen, doch weisse, schwarze, graue oder silberne Autos bleiben dominierend. Wenn es um das Auto geht, zeigen sich die Deutschen wenig farbenfroh. Auch in diesem Jahr entschieden sich die meisten Käufer für einen Neuwagen in Weiß, Schwarz, Grau oder Silber. Wie der Verband der Automobilindustrie meldet, trugen mehr als drei Viertel (77,3 Prozent) der neu zugelassenen Pkw eine der vier Karosseriefarben. Das sind noch einmal 1,4 Prozentpunkte mehr als 2021. Grau und Silber (hier differenziert das Kraftfahrt-Bundesamt nicht weiter) führen dabei mit 30,8 Prozent Anteil die Beliebtheitsskala wie in den Vorjahren an. Das entspricht einem Zuwachs von 0,9 Prozentpunkten.



Auf Platz 2 liegt Schwarz, für das sich gut jeder Vierte entschied (26,3 Prozent). Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum baute Schwarz seinen Anteil mit einem Plus von 1,7 Prozentpunkten sogar am deutlichsten aus. Weiß auf Rang 3 büßte ein wenig an Beliebtheit ein. Der Anteil sank um 1,2 Prozentpunkte auf 20,2 Prozent. Gerade hier aber zeigt sich, wie sich die Beliebtheit von Pkw-Farben im Laufe der Jahre verändern kann: 2006 entschieden sich gerade einmal 1,6 Prozent der Neuwagenkäufer für einen weißen Wagen.



Bei den bunten Farben setzt sich der Trend zu Grün, der sich bereits im vergangenen Jahr abzeichnete, fort. Es belegt Grün wie im Vorjahr den dritten Platz unter den bunten Farben. Zwar macht Grün lediglich 2,2 Prozent der Neuzulassungen aus (Plus 0,5 Prozentpunkte), der Blick auf die absoluten Zahlen zeigt jedoch einen Anstieg um 25,7 Prozent – den höchsten unter allen Pkw-Farben.



Blau ist weiterhin die beliebteste bunte Farbe, für die sich mit 9,9 Prozent knapp jeder zehnte Autofahrer entschied. Das sind 0,6 Prozentpunkte weniger als noch im Vorjahr. Dahinter folgt Rot mit 5,8 Prozent Rot (minus 0,5 Prozentpunkte).



Seltenheitswert haben Orange (1,1 Prozent; keine Veränderung zum Vorjahr), Gelb (0,9 Prozent, minus 0,1 Prozentpunkte) sowie Braun (0,7 Prozent; keine Veränderung zum Vorjahr), für das sich vor zehn Jahren immerhin noch rund sieben Prozent der Autofahrer entschieden haben. Gerade einmal einer von 1000 Neuwagenkäufern entschied sich für einen lila oder violetten Pkw. 2012 hatte der Anteil immerhin noch bei 0,6 Prozent gelegen.



Möglicherweise denken viele Pkw-Käufer bei ihrer Farbentscheidung auch bereits an den Wiederverkauf in einigen Jahren, mutmaßt der VDA, und rechnen sich den besten Wert bei einer aktuell sehr beliebten Farbe aus, also Schwarz, Weiß und Grau/Silber. Damit unterliegt die Farbwahl einem sich selbst verstärkenden Effekt. Entwicklungen und Überraschungen gibt es, wie man jedes Jahr sieht, dennoch.





