Marken & Modelle 14.12.2022



Genesis GV60 2023 mit Gesichtserkennung

Der Genesis GV60 verfügt ab dem neuen Modelljahr als weltweit erstes Auto über ein schlüsselloses Zugangssystem via Gesichtserkennung.

Die Funktion wird über die Connected-Services-App des Herstellers eingerichtet. Eine LED-Anzeige in der B-Säule informiert über den Fahrzeugstatus. Gestartet wird der GV60 dann per Fingerabdruck. Zudem lässt sich das Fahrzeug mit einem digitalen Schlüssel per Smartphone ent- und verriegeln, der sich mit bis zu drei weiteren Personen teilen lässt. Der Besitzer kann dabei auch eine Zeitspanne festlegen, in der der digitale Schlüssel von anderen genutzt werden kann.











Der bislang im Rahmen des „Sitzpakets Komfort“ optional angebotene Ergo-Motion-Fahrersitz mit Massagefunktion, das beheizbare Lenkrad mit Memory-Funktion, Sitzheizung vorne und hinten sowie belüftete Vordersitze sind künftig Standard. Zudem gibt es ein neues Luftreinigungssystem. Die nun ebenfalls serienmäßige 64-farbige Ambientebeleuchtung erstreckt sich jetzt auch auf weitere Bereiche des Innenraums.

ampnet/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Genesis #Hyundai #2023







Auch interessant!

Autos, die es 2023 nicht mehr gibt

Eigentlich zeigen wir zum Jahreswechsel immer die Modelle, die in einem Jahr neu erscheinen. Durch den gr...



Alle neuen Elektroautos 2022

Neue Elektroautos stehen 2022 sehr viele an. Die Hersteller beginnen, ihre Flotten umzustellen und demnac...



Ford Mustang Mach-E GT

Es ist noch nicht allzu lange her, dass Autos mit 480-plus-X-PS und Beschleunigungen in Dreikommawas-Seku...



Genesis G90

Genesis hat erste Bilder des neuen G90 veröffentlicht. Es handelt sich um die zweite Generation des Topmo...



Genesis kommt nach Europa

Die Welt der Premium-Automobile ist, wenigstens in Europa, fest in der Hand der ABM-Gruppe (Audi, BMW, Me...



Genesis GV70

Hyundai baut die Palette seiner Nobelmarke Genesis schon zum Start kräftig aus. Der 'kleine' SUV von Gene...