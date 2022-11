Service 26.11.2022

Autobahnvignette 2023

Das Autobahnpickerl in Österreich wird jedes Jahr teurer - deshalb machen wir uns jährlich auf die Suche nach Möglichkeiten, die Vignette nicht zahlen zu müssen. Und wir sammeln alle Informationen zur Autobahnvignette für das aktuelle Jahr.

Österreich hebt erneut die Mautgebühren an: Die österreichischen Vignettenpreise wurden für nächstes Jahr deutlicher als bisher üblich angehoben. Der neue Preis für die Pkw-Jahresvignette beträgt 96,40 Euro (plus 2,60 Euro), für zwei Monate 29 Euro (+ 80 Cent), und das Zehn-Tages-Pickerl kostet mit 9,90 Euro 30 Cent mehr als bisher. Auch Motorradfahrer müssen tiefer in die Tasche greifen: Die Jahresvignette verteuert sich um einen Euro auf 38,20 Euro (+ 1 Euro), die Zwei-Monats-Vignette kostet 14,50 Euro (+ 40 Cent) und das Zehn-Tages-Pickerl 5,80 Euro (+ 20 Cent).



Ausnahmen von der Vignettenpflicht bestehen in Österreich in Tirol auf der Inntalautobahn A 12 (zwischen der Staatsgrenze bei Kufstein und der Anschlussstelle Kufstein-Süd), im Land Salzburg auf der Westautobahn A1 (zwischen der Staatsgrenze am Walserberg und der Anschlussstelle Salzburg-Nord) und im Vorarlberg auf der Rheintal/Walgau-Autobahn A14 (zwischen der Staatsgrenze bei Hörbranz und der Anschlussstelle Hohenems) sowie auf dem noch im Bau befindlichen Linzer Westring A 26 in Oberösterreich.



Die Jahresvignette für die Schweiz kostet übrigens nach wie vor 40 Franken, also etwa 42 Euro. Hier wird keine Anpassung vorgenommen und ohnehin auf niedrigem Niveau abkassiert. Die Maut für Slowenien ist nur digital verfügbar. Eine Preiserhöhung gibt es nicht. Für Pkw kostet die Jahresvignette 110 Euro, ein Monat 30 Euro und sieben Tage 15 Euro.



Mehr Informationen zur Autobahnvignette, zum digitalen Autobahnpickerl, zum kostenlosen Erwerb der Vignette und Tricks für den Einsatz der Vignette gibt es in unserem Artikel im Special:



Autobahn Vignette 2023 - kostenlos oder gratis?



Klicken Sie sich durch, um alle Informationen zur Autobahnvignette 2023 - diesmal übrigens purpur-rot - zu erhalten!

red/ampnet

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Autobahn #Vignette #2023 #Pickerl







Auch interessant!

Vignette 2022 getauscht?

Februar ist auch immer der Zeitpunkt, wo die alten Autobahnvignetten aus dem Vorjahr ihre Gültigkeit verl...



Alle neuen Elektroautos 2022

Neue Elektroautos stehen 2022 sehr viele an. Die Hersteller beginnen, ihre Flotten umzustellen und demnac...



Neue Autos 2022

Alle neuen Autos 2022 finden sich in dieser Übersicht, auch wenn die Autoshows in diesen Zeiten knapp sin...



Neue Autos: Markt ändert sich 2022

Im kommenden Jahr werden rund 120 neue Modelle auf die Straßen rollen. Das hört sich nach einem normalen...



Änderungen für Autofahrer 2022

Auch das kommende Jahr bringt Änderungen für Autofahrer, wie üblich wird meist mehr Geld von den geplagte...



Gratis: Autobahn Vignette 2022 kostenlos

Das Autobahnpickerl 2022 (diesmal in orange) könnte man ganz normal bestellen. Ob man es bereits kaufen s...



Kostenlos: Autobahnvignette für Österreich gratis!

Das Autobahnpickerl in Österreich wird jedes Jahr teurer - deshalb machen wir uns jährlich auf die Suche ...