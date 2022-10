Service 27.10.2022

Winterreifenpflicht 2022

Ab 1.11.2022 gibt es wieder den Start der sogenannten situativen Winterreifenpflicht in Österreich. Soll man jetzt die Winterreifen aufziehen?

Während die Wetterlage weitgehend noch keine Winterbedingungen bringt, so ist die rechtliche Lage mit November wieder wie folgt: Sollte die Straße es erfordern sind Winterreifen Pflicht.



Sicherheitshalber schon jetzt die Winterreifen auflegen ist machbar, eine heiße Periode ist vor dem Winter nicht mehr anzunehmen. Damit sind die Eigenschaften der Winterreifen bereits im Vorteil bzw. Sommerreifen nicht besser im Verschleiß. Es spricht also wenig dagegen, die Winterreifenpflicht nicht nur situativ zu beachten.

