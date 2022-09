Marken & Modelle 14.09.2022

Vinfast VF8

Der vietnamesische Automobilhersteller Vinfast hat die ersten 100 Fahrzeuge seines E-SUV VF 8 an Kunden in Europa ausgeliefert. Damit startet eine neue Zeitrechnung des aufstrebenden Herstellers.

Den Anlass feierte die Marke im Beisein der Neubesitzer auf dem Werksgelände in Hai Phong. Eine erste Charge von 5000 weiteren Einheiten soll im Dezember Kunden in den USA, Kanada und Europa erreichen.











Erhältlich ist der VF 8 in den Varianten Eco und Plus mit den Batteriegrößen von 82 und 87,7 kWh. Die Motorleistung beträgt 260 kW (354 PS) bzw. 300 kW (408 PS), die Reichweite soll bis zu 420 Kilometer betragen. Der Stromer wird sowohl mit Kauf als auch mit Miete der Batterie zu Preisen ab 63.850 Euro bzw. 47.600 Euro angeboten. Beim Leasing sind es Monatsraten ab 499 Euro. Vinfast gewährt eine Garantie über zehn Jahre oder 200.000 Kilometer.



Am 16. September startet der Autoneuling auch ein Online-Forum, auf dem Kunden ihre Erfahrungen austauschen können. Vinfast hat mit dem VF 9 bereits ein größeres Schwestermodell angekündigt.

ampnet/red

